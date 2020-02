El periodista Beto Ortiz le confesó a su colega Milagros Leiva desde hace cuántos años no tiene pareja. En una entrevista, contó que lleva un montón de tiempo sin enamorarse.

“No me acuerdo desde cuándo no tengo pareja, un hu**, un montón de tiempo. No creo que 20, pero más de 10”, respondió Beto Ortiz, sorprendiendo a Milagros Leiva.

Pero, Beto Ortiz explicó el motivo de permanecer soltero y no haberse aferrado al amor de alguna persona. “Yo creo que los humano no somos una especie monógama y tratar de ser monógamo es contra-natura”.

“Ósea la gente se casa porque es lo hay que hacer, para salir bien en las fotos. No entiendo el sentido de casarse. Tampoco quiero ser papá. Mi hipótesis es la siguiente: hay especies en la naturaleza que son monógamas como los pinguinos y hay especies que no como los humanos. La gente que se casa igual va mirar al lado”, añadió Beto Ortiz.

VIDEOS RECOMENDADOS

Así respondió Yahaira Plasencia sobre su elección entre las mejor vestidas. (Video: ATV)

TE PUEDE INTERESAR