El conductora de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz, compartió la bella noticia de su embarazo en el programa y habló un poco más sobre esta nueva etapa de su vida.

Karen Schwarz reveló que desde un inicio estaba segura de que estaba embaraza, pese a que eran los primeros días. “Es algo loco que una embarazada, en los primeros días sienta que está embarazada. Me decían si ya había salido algo, pero no, pero sabía que estaba embarazada”, contó.

Sin embargo, su embarazo no está siendo sencillo como el que pasó con su primera hija, Antonia, ya que presenta mayores malestares. “Con Antonia lo pasé mejor, han sido tres meses lindos, pero también terroríficos. No la paso tan bien, llego a mi casa y no tengo ganas de hacer nada, pero sabiendo que tengo a mi bebé, sé que todo pasará”, añadió.

Karen Schwarz, quien tiene tres meses de embarazo, contó que decidió revelar la noticia, pues el doctor ya le había dado el consentimiento. Además, agradeció a todos sus compañeros por guardar el secreto.

“Quiero agradecer que no hayan dicho nada y no jugaban con el tema. Tengo 3 meses exactos y le llamé al doctor y me dijo que ya lo podía decir (...) Quería que el anuncio fuera para todo”, añadió.

Karen Schwar agregó que ella y Ezio Oliva se han hecho un examen que les ayudaría a saber el sexo de su bebé a inicios de diciembre, sin embargo, ella espera que sea mujercita.