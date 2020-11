Orgullo peruano. El talento y el buen trabajo que se realiza en el campo de la locución en el Perú son reconocidos a nivel internacional con la nominación de cuatro compatriotas a los Premios Sovas (Society of Voice Arts and Sciences), uno de los galardones más importantes en el mundo de la locución que reconoce el trabajo de los mejores locutores en español e inglés en Estados Unidos.

Este año los destacados locutores Yaha Lima, Lizet Vásquez, Mario Rafael Saavedra y Rubén Raffo buscarán hacerse de un galardón de los Premios Sovas, considerado como los premios “Oscar de la voz”, y dejar así el nombre del Perú en alto.

Gracias a su trabajo en el campo del doblaje, Yaha Lima tiene tres nominaciones, dos en la categoría Outstanding Animation Character TV or Film – best spanish voiceover (mejor personaje de animación en español), por dar voz a Oscar Peltzer en la serie animada Summer Camp Island y a Fiora Laurent en el videojuego League of Legends; y una en la categoría Outstanding Dubbing Internacional TV or Series best voiceover (mejor doblaje internacional).

Yaha Lima es una locutora y actriz de doblaje peruano-mexicana.

Lizet Vásquez, quien es nominada por primera vez a los premios Sovas, compite en tres categorías con producciones realizadas para Perú y el mercado hispano en EE.UU.: Outstanding Narration Demo - TV or Film – best spanish voiceover (mejor demo de narración TV o cine en español), Best Voice Assisted Device – AI – best voiceover (mejor dispositivo asistido por voz) y Audiobook Narration – Fantasy – best spanish voiceover (mejor narración de audiolibro de fantasía en español).

Lizet Vásquez, locutora peruana.

Por segundo año consecutivo, Mario Rafael Saavedra, voz oficial de Latina televisión, es nominado a los premios Sovas. Este año compite en dos categorías: Outstanding promo demo – best spanish voiceover (mejor demo promocional en español) y outstanding narration demo corporate – best spanish voiceover (mejor demo de narración corporativa en español).

Mario Rafael Saavedra, locutor publicitario y voz principal en off de Latina TV.

Con dos premios Sovas ganados el 2018, Rubén Raffo busca repetir el plato. Este año tiene tres nominaciones: Outstanding radio imaging – best spanish voiceover (imagen de radio en español), Outstanding body of work – best spanish voiceover (cuerpo de trabajo excepcional, internacional) y commercial – best spanish voiceover (mejor locución comercial en español).

Rubén Raffo cuenta con casi 30 años de experiencia como Voice Actor.

La elección de los ganadores en cada categoría estará a cargo de un jurado conformado por destacados locutores de diferentes partes del mundo. Debido a la pandemia por el coronavirus, la ceremonia de premiación será en vivo vía on line el 06 de diciembre. La relación se publicará en la página web oficial: www.sovas.org.