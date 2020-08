Cultura Profética celebró sus 20 años a lo grande: Así fue su concierto en Lima [VIDEO]

Cultura Profética volvió al Perú para recordarnos que hace falta música. Una velada de reggae romántico y contestatario se dio anoche en el Jockey Club como parte de la gira por sus 20 años de trayectoria.

La espera valió la pena, la agrupación puertorriqueña conformada por Willy Rodríguez (voz y bajo), Boris Bilbraut (batería y voz), Omar Silva (guitarra y bajo), Eliut González (guitarra) y Juan Carlos Sulsona (piano y teclados), hizo vibrar a cientos de seguidores que deseaban volver a escuchar en vivo canciones como: “Nadie se atreve”, “Verso terso”, “Saca prende y sorprende”, “La complicidad”, “Ilegal”.

Los grupos de reggae nacional Temple Sour y Semillas Reggae, se encargaron de encender el ambiente con los temas: “I can see the sun”, “Ay amor”, “Dulce sensación”. Después de la medianoche se escuchó un silencio expectante, las luces se apagaron y la humareda se extendió, los gritos y los aplausos sonaron al unísono, era el momento de escuchar a los boricuas. Entonces, “Ritmo que pesa” alborotó e hizo cantar a los asistentes, inmediatamente después emocionaron al público con “La complicidad”. El momento romántico llegó con “La espera”, que hizo delirar a muchas de las presentes.

Para finalizar el show, toco el turno de “Saca, prende y sorprende”, con una explosión de papel incluida, toda una fiesta que terminó con el “cumpleaños feliz” por los 20 años de música y de giras a nivel mundial.

Se vivió una noche alucinante con los grandes exponentes del reggae Latinoamericano, fue una eterna noche profética.

TRAYECTORIA: Armadas con buen sentido poético, las canciones de Cultura Profética resultan frescas y espontáneas, con carácter contemporáneo y valor universal. Además, la banda no limita su estética con sellos o clasificaciones musicales estrictas.

Aunque su base musical es el “reggae roots”, son muy perceptibles los toques armónicos del jazz, el funk y la electrónica, además de los ritmos de dub, ska, la música brasileña y una indiscutible síntesis de las raíces afro-caribeñas en general, incursionando incluso en el “world music”.

Cultura Profética tiene 11 discos entre producciones en vivo y de estudio y un sin número de nominaciones a influyentes premios internacionales, de los cuales destaca haber ganado una gaviota de Plata y de Oro en el Festival Internacional de Viña del Mar 2015.

Sin duda, Cultura Profética es una banda exitosa vista desde todos sus ángulos pues ha recorrido gran parte del mundo llevando un mensaje de libertad, tolerancia, paz, unión sin dejar de brindarnos a la vez un mensaje de exhortación medioambientalista, convirtiéndose así en jóvenes líderes y leyendas de la música fusión Latinoamericana.

