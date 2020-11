Cuto Guadalupe se animó a revelar detalles del distanciamiento que habría tenido hace algún tiempo con su sobrino Jefferson Farfán. Y es que para el exfutbolista “lo más importante es la sangre y la familia es familia”.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que Cuto se refirió a Yahaira Plasencia y hasta dijo que le daba gusto que su sobrino ya no mantenga una relación con la salsera.

“Yo no soy Nostradamus, pero el tiempo me da la razón, ahora qué me van a decir, tienen que aplaudirme. Uno sabe las cosas, uno tiene muchos años en esto y sabe cuando es amor es sincero. Felicitarlo, porque logró su objetivo y que siga así adelante, muchos éxitos”, manifestó.

Recordemos que cada que ha tenido oportunidad, Cuto Guadalupe ha arremetido contra la ‘Reina del toto’, pues mencionó que ella no era la mujer indicada para estar al lado de la ‘Foquita’.

