Luis Cuto Guadalupe es el nuevo ‘jale’ de Latina TV y se lucirá como jurado del reality de canto ‘Perú tiene Talento’, el cual se transmite todos los sábados a las 9.00 p.m. El exfutbolista reemplazará a Renzo Schuller en la etapa final del concurso.

En entrevista con OJO, el conductor de ‘La fe del Cuto’ dijo tener las credenciales para ser jurado de un programa concurso y recordó su paso por el ‘Gran Show’ de Gisela Valcárcel, en el 2016. En ese sentido, dijo no temer a las críticas porque si lo han buscado para salir en la TV “es por algo”.

“Las críticas siempre van a existir, si me han buscado es por algo (...) voy opinar con todo mi conocimiento, con mi corazón y de lo que voy a ver. Lo importante es que cada uno de los jurados puedan dar su punto de vista del espectáculos que van a a ver. Yo me he empapado mucho en esta semifinal, pero el público es quien va a elegir al ganador”, comentó.





- ¿Qué esperas ver en los concursantes en “Perú tiene Talento”?

Muchas personas no hemos podido tener la oportunidad de estar en un escenario, son muy pocos... Yo, el algún momento tuve la oportunidad de estar en ‘El Gran Show’, gracias a Dios me fue muy bien, tuve una buena acogida, me divertí. Ahora, en este caso, uno tiene la oportunidad de ver muchachos con un talento, un talento que tenemos todos (...) ver la entrega, la concentración, yo voy a ver lo que transmite el que está allí, en el escenario.





- ¿Vas a asumir el papel de ‘malo’ en el Jurado?

Si fuera por mi, elegiría que que ganen todos, la gente tiene un concepto del ‘Cuto’ cuando era futbolista, pero yo soy un apersona sensible, soy muy sentimental, me encanta demostrar mis sentimientos, sin importarme el que dirán, por eso la gente me reconoce, por eso el cariño de la gente, ser auténtico, y las críticas van a hacer objetivamente, sin lastimar, tratando que los concursantes lo desfruten al máximo.





- Das el salto a la televisión, ¿Cuál es tu meta? ¿ser conductor de TV? ¿te ha gustado la pantalla?

Las personas que tienen esa visión, y por algo me han buscado, es que ellos (los productores) sienten que tengo un potencial, una conexión que traspasa la pantalla, y la gente conoce ese lado bueno del personaje, en ese caso mío, yo no puedo cerrar ninguna puerta. Cuando empecé mi carrera como futbolista nunca cerré ninguna puerta, y eso me ha ayudado a seguir avanzando en esta vida, a reinventarme cada vez. Yo no descarto nada, en la vida se tan oportunidades y depende de uno si las toma o no, de ese se trata de la vida, no correrse ante los retos.





- No te sorprendas que ahora Magaly Medina o Rodrigo González te critiquen por ser jurado

Yo prefiero ganarme mi dinero con el sudor de mi frente, mientras no le haga daño a nadie. Ellos saben cómo se han hecho conocidos, ellos sabe cómo se han hecho millonarios, que tienen lo que tienen por su trabajo, no te voy a decir que uno respeta el hecho de recibir críticas duras, pero cuando uno esta con Dios uno tiene que estar tranquilo. Yo me he manejado bien en mi vida. (...) A mi nadie me regalo nada, no llegué a donde estoy haciéndole daño a nadie, solo haciendo lo que sé hacer.





OJO AL DATO

Cabe señalar que desde este sábado 4 de junio, el programa “Perú tiene talento” emitirá su semifinal en vivo, donde el jurado no intervendrá en las decisiones, sino que será el público el encargado de elegir a los nuevos clasificados.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe se suma a la mesa del jurado conformada por Ricardo Morán, Mimi Succar y Gianella Neyra.