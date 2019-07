Cynthia Klitbo denuncia a conocido actor por acoso sexual | VÍDEO

La actriz mexicana Cynthia Klitbo no se quedó callada y denunció a un conocido actor al ser víctima de acoso sexual. Ella contó que tiene todo el chat fotografiado y cuenta con las pruebas contra el actor Emilio Guerrero, actor de la serie de Netflix Club de Cuervos.

"Lo voy a denunciar formalmente. Aquí se ha estado haciendo todo un trabajo de investigación, de documentación para demostrar, o sea, las cosas no de un día para el otro", contó.

"Me da mucho vergüenza, porque ese señor me conoce desde que era una niña, ha sido mi amigo de toda la vida y jamás imaginé la calidad de gente que es. Por eso me voy, porque no estoy viendo esto desde el punto de vista de 'tengo hambre'", señaló.

Ella hace referencia al ANDA, de donde se está saliendo ya que trabajaba como secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores, de donde supuestamente habrían querido obstaculizar su labor.