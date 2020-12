La actriz mexicana Cynthia Klitbo se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su propia hija, Elisa Klitbo, decidió despotricar en su contra a través de Instagram.

Según “Suelta la sopa”, todo empezó porque Cynthia Klitbo no le pareció ningún logro que Elisa haya superado los 50 mil seguidores en TikTok.

“Es triste que la persona que más debería apoyarte, sea la que más odio te tira... Hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegué a los 58 mil seguidores en Tik Tok”, escribió la joven sus historias de Instagram.

Dejando en claro que se refería a la actriz de 53 años, Elisa Klitbo aseguró que su madre se burló de los videos que publicaba en TikTok y le aseguró que no iba a encontrar una pareja porque la juventud es muy liberal.

“Te han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela, si no quién más te seguiría... También me dijo que mi generación no iba a tener buenos hombres porque todos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales iban a ser como yo”, agregó la joven.

Finalmente acusó a su madre de ser homofóbica y racista, aunque no mostró pruebas ni dio detalles de las acusaciones contra su madre.

“Dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista”, señaló Elisa, quien se define a si misma como pansexual.

