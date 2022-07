Ella no perdona nada ni a nadie. Magaly Medina quedó decepcionada al ver el show de Dalia Durán, quien según la ‘urraca’ decepcionó al público, al no bailar como se esperaba y no ser creativa con su activación.

“Ella vendió más carne y estaba toda tapada con esa falda de tul y esas alas que solo le estorbaban, lo que la gente quiere ver es el calateo y más desnudas estaban las bailarinas que desfilaron en bikini”, fue así como Magaly criticó que Dalia use lencerías que no dejaban ver su figura.

Al ver los videos del show, la ‘urraca’ aseguró que al público no le gustó nada, lo que hizo Dalia: “El público la recibió con pifias, al público no le gustó porque ella está verde en lo que a shows se trata”.

Las críticas parecen no importarle a Dalia, quien a través de sus redes sociales, demostró que sigue con su nueva faceta: “Activación ayer, gracias por recibirnos tan lindo”.

