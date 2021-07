Dalia Durán reapareció en Instagram luego del traslado de John Kelvin al penal Ancón II la tarde del sábado 10 de julio. La cubana agradeció el apoyo que ha recibido y lamentó que algunas personas la juzguen.

“Aquí estoy como leona, Dios perdone a todos aquellos que dudan o juzgan o se atreven a opinar, que fácil olvidan todo cuando tienen tremendo rabo de paja, ojalá jamás les suceda algo así”, señaló Dalia Durán.

La cubana señaló que es una buena mujer, pero lamentablemente estuvo cegada por John Kelvin: “Sé que no soy una mala mujer, mucho menos mala madre, solo me cegué por amor muchos años de mi vida hasta el punto de poder quedar muerta por quien debió cuidarme, por quien se supone era mi mejor amigo, esposo”.

“Tengo el corazón partido al igual que todos en casa, pero no dudare ni por un segundo por más dolor que esto me cause, porque nadie pensó jamás en mí, ni en mis hijos”, añadió.

La aun esposa de John Kelvin también envió un mensaje contra la violencia de género: “Con esto dejo todo en manos del divino que es mi único testigo, a las mujeres hay que respetarlas porque nacimos de una, tenemos hermanas e hijas, este mensaje es para personas muy cercanas y una por ahí que no pinta nada”.

Dalia Durán agradeció el apoyo que ha recibido en esta difícil etapa. “Con los canales estoy totalmente agradecida, con mi abogado @danielleivabustios, mi psicóloga que adoro @julianasequera y la solidaridad conmigo de personas tan grandiosas @magalymedinav @josetty1 @gennesishurtado @andreshurtadooficial @latarazona gracias por darme tantas fuerzas #niunamenos #empoderadas#sobreviviente”.

