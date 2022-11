Dalia Durán reapareció en televisión este lunes 21 de noviembre en el programa “América Hoy”. En el espacio de América TV, la modelo se refirió a la conciliación a la que llegó con el cantante John Kelvin, a quien denunció por violencia física y sexual.

“Efectivamente se dio eso a raíz de una conciliación que ya estaba pactada desde hace unas semanas antes, realmente también fue una sorpresa para mí ver a John (Kelvin) ingresar a conciliación porque en todo momento pensé que iba a ser el abogado en vez de él”, contó.

“Le dije las cosas que le tenía que decir, yo soy muy consistente con las cosas que digo, me mantengo firme, no he cambiado mi forma de pensar... Le dije las cosas que sentía en ese momento, se concilió pensando en los bebés y la tranquilidad emocional de mis hijos y mía”, añadió.

Asimismo, Dalia Durán también aprovechó para referirse a las imágenes donde aparece, luego de la conciliación, comiendo y bebiendo al lado de John Kelvin.

“Yo entiendo que muchas personas pueden opinar, todos tienen formas diferentes de ver las cosas, en ese momento mi único objetivo era terminar ese día por lo sano. Lo único en lo que pensaba era en la tranquilidad de mis hijos y mía”, señaló.

Abogada de Dalia Durán renuncia

Tras las polémicas imágenes donde Dalia Durán aparece junto a John Kelvin, la abogada Claudia Zumaeta anunció en un enlace con “Magaly TV: La Firme” que no continuará ejerciendo la defensa de la cubana.

La letrada consideró que la actitud de la modelo no solo es una burla hacia el trabajo que ha realizado para defenderla, sino también a la lucha contra la violencia de género.

“Estoy bastante desconcertada porque nosotros no podemos ser incongruentes con nuestros hechos, yo asumí su defensa desinteresadamente porque creí que estábamos ante un hecho de injusticia... Que se vaya a cenar con el que ha sido su agresor y levante una copa de vino… no podemos ser incongruentes con nuestras palabras, y como se lo dije, esto es una burla”, criticó.

