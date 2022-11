La mañana del lunes 21 de noviembre, Dalia Durán se presentó en el programa “América Hoy” para hablar sobre las polémicas imágenes en las que se le ve compartiendo y riéndose con el cantante John Kelvin, a quien denunció por violencia física y sexual.

En su declaración para el programa matutino de América TV, Dalia Durán aseguró que lo único que quería era llegar a una conciliación con el padre de sus hijos por el bien de los menores.

Uno de los momentos más álgidos de la conversación llegó cuando la conductora Janet Barboza increpó la actitud de Dalia y le preguntó si ella seguía enamorada del cantante John Kelvin.

“Jamás pensé que te iba a hacer esta pregunta, Dalia Durán, pero en vista de las circunstancias te la tengo que hacer porque hubo situaciones que me llevan a pensar, ¿sigues enamorada de John Kelvin?”, preguntó Barboza.

Ante esta interrogante, Dalia puso un rostro desencajado y solo atinó a decir: “no”. Luego, se animó a explicar cómo sucedieron las cosas. “Él me abrazó, me pidió perdón en la notaría y pasaron muchas cosas. Yo no estoy hablando de John como hombre... Yo cerré este ciclo”, precisó.

Abogada de Dalia Durán renuncia

Tras las polémicas imágenes donde Dalia Durán aparece junto a John Kelvin, la abogada Claudia Zumaeta anunció en un enlace con “Magaly TV: La Firme” que no continuará ejerciendo la defensa de la cubana.

La letrada consideró que la actitud de la modelo no solo es una burla hacia el trabajo que ha realizado para defenderla, sino también a la lucha contra la violencia de género.

“Estoy bastante desconcertada porque nosotros no podemos ser incongruentes con nuestros hechos, yo asumí su defensa desinteresadamente porque creí que estábamos ante un hecho de injusticia... Que se vaya a cenar con el que ha sido su agresor y levante una copa de vino… No podemos ser incongruentes con nuestras palabras, y como se lo dije, esto es una burla”, cuestionó.

