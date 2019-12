En la última edición del programa “Magaly TV, la firme”, la modelo de 19 años, Daniela Arroyo, fue detenida en la comisaría de Huanchaco (Trujillo) por supuesta posesión de drogas.

Tras el incidente, Daniela publicó un video para referirse a lo acontecido “Felizmente todo salió bien, todo fue un malentendido, una malinterpretación de la prensa”, expresó mediante su cuenta de Instagram.

En un exclusivo enlace telefónico con el programa “Válgame”, la joven vinculada a Jefferson Farfán, contó un poco más sobre los hechos.

“Me encontré con un amigo y me dijo que me podía llevar a mi casa en Trujillo. Ahí es cuando la policía nos ha interceptado y han encontrado en la parte posterior una hoja bond llena de marihuana, pero esa droga no era mía ni de la persona que conducía, sino de una persona que es menor de edad y está siendo investigada en estos momentos. A mi no me han encontrado ni con posesión de drogas, ni consumiéndola, ni nada”, expresó indignada.

Asimismo, se mostró indignada por la difusión de la noticia por los diferentes medios de comunicación, que han dejado entrever que ella es culpable por el delito de microcomercialización de droga. También señala que ya tomó las acciones legales correspondientes.

"Han dicho que fueron como 15 gramos, cuando en realidad no pasan los 7 gramos de droga. Yo siempre me he sentido tranquila, pensé que sería un procedimiento más tranquilo, no pensé que sería de gran magnitud. Toda mi familia está muy mal, porque recibir una noticia así no es nada bonito”, dijo Daniela.

Fuente: Latina