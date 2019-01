Daniela Arroyo sobre Jefferson Farfán: "Se lo dejo a Ivana, que se lo lleve nomás" (VIDEO)

La 'amiga negada'. Así la conocen ahora a Daniela Arroyo, luego de que el futbolista Jefferson Farfán asegurara que no tiene ninguna cercanía con ella y que las imágenes donde se le ven juntos solo se trató de una cortesía de su parte hacia "una fan".

Cansada de las burlas, la joven modelo apareció en "Magaly TV La Firme" y mostró las pruebas de que, efectivamente, la 'Foquita' sí se habría 'interesado' en ella al punto de que le pidió su número de celular y hasta la invitó a salir a una discoteca.

"Creo que si él diría que soy una fan, que no me conoce, entonces… cómo tengo su número de Whatsapp y cómo tengo mensajes de Whatsapp cuando él me ha escrito, cuando él me pidió mi número", contó la maniquí.

"Él me dijo: ‘no tengo tu número, guárdate’. Me dio su celular, apunté mi número, me guardó. Me invitó a la discoteca Resident ", aseguró la nacida en Trujillo.

Consultada sobre si su intención al acercarse al afamado atacante era por algún interés personal, Daniela lo negó tajantemente y le mandó un mensaje a Ivana Yturbe.

"La verdad no se si me ha visto como una amenaza (por su romance con Ivana Yturbe), pero la verdad que yo nunca quise nada con Jefferson Farfán, ni quisiera ni hubiera querido. Se lo dejo a Ivana, que se lo lleve nomás", concluyó.

