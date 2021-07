La actriz, Daniela Camaiora, fue internada en una clínica en Lima y aguarda la llegada de su primera hija, Ania. La influencer viene registrando todo el proceso para convertirse en mamita por primera vez y espera tener a su bebé muy pronto en sus brazos.

La recordada “Flacucha” de Al Fondo Hay Sitio contó en su cuenta de Instagram que tuvo una reacción alérgica a la epidural que le pusieron para evitar los dolores de las contracciones.

“Sigo viva, sigo acá, sigo embarazada, Ania no ha nacido aún, esta pequeña alergia que me dio a la epidural hizo que retrasará un poco la dilatación, pero ya estoy bien. Yo creo que de este año 2021 no pasa”, manifestó en una de sus historias.

Además añadió: “Resulta que ahora estoy sin anestesia porque de las dos anestesias que te ponen, una me causo la alergia y por eso me la quitaron, y la otra hace tiempo no me la ponen. Creo que estoy sin anestesia porque estoy con dolores pero prefiero mil veces estas contracciones a la picazón compulsiva que me dio en la mañana”.

Asimismo, Daniela se animó a bromear sobre el difícil trabajo de parto que pasan todas las mujeres primerizas.

“Esperemos que esta noche sea una buena noche, por lo menos que salga un pie, un pie de Ania, por lo menos el izquierdo”, contó entre risas.

Meses atrás, la actriz contó que desde hace mucho tiempo esperaba gestar a su primer bebé, por lo que vive esta etapa a plenitud.

