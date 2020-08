Daniela Cilloniz arremete contra Jean Paul Strauss y ¿lo tilda de "vividor"?

Daniela Cilloniz volvió a arremeter contra su ex pareja Jean Paul Strauss, pues esta vez lo tildó de "vividor" y de aprovecharse de las mujeres con quien ha mantenido una relación. La ex panelista de "Al Aire" reveló que el cantante nunca ponía dinero cuando salían y que gozó del hotel de su padre.

"El todo los fines de semana estaba en el hotel de mi papá con sus hijos, comían en el restaurante, dormían ahí, nunca gastaba ni un sol, nunca se manifestó con decir ¿cuánto es?, como era mi pareja y el hotel de mi familia, yo accedí a invitarlo", dijo Daniela Cilloniz.

Por si fuera poco, la ex panelista de "Al Aire", dijo que Jean Paul Strauss nunca aportaba al momento de pagar las cuentas. "Yo creo que se aprovecha de las parejas con quien a estado (...) cuando había que pagar las cuentas..esas cosas...yo siempre era la que ponía.. cuando íbamos a Chincha igual con la gasolina, con el hotel, con la comida, con todo tenía que aportar siempre ¿No?, bueno yo lo entendía porque él era músico, era artista, tenía 3 hijos que mantener, me daba un poco de pena".

Pero la cosa no quedó ahí, pues a este cargamontón que parece de nunca acabar se unió Janet Barboza, con quien Jean Paul Strauss mantuvo una relación. Ella dejó entrever que parte del dinero ganado en "El Valor de la Verdad" se lo dio.

"El señor me acusa a mi de haber ido a "El Valor de la Verdad", de haber lucrado con su intimidad, de haber lucrado a costa de él, entonces pregúntenle ¿qué pasó con ese dinero?, él sabe, es lo único que podía decir (...) Cuando a él todo el mundo le cerró las puertas, a la única persona que acudió fue a mí, después de todo lo que pasó, él llamó a todo mundo para que lo ayudara y al final terminó llamando a mí".

¿POCO HOMBRE?

Hace unos días, Daniela Cilloniz no se quedó callada luego de que su ex pareja y cantante,Jean Paul Strauss, dijera que ella yJanet Barboza todavía quieren vivir de él pese a que ya pasaron varios años de haber terminado la relación amorosa que tenía con ambas.

Ella dijo que le parece de poco hombre el desconocer la convivencia que ambos tuvieron en su debido momento. "Me parece de poco hombre salir a decir que nunca estuvo conmigo, que no convivimos, eso no es de caballeros (...) creo que por eso optó por facturar con Janet (Barboza)".

