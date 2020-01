La salsera Daniela Darcourt fue consultada sobre las últimas declaraciones del productor musical Sergio George, quien confirmó que la llamó primera y luego de Yahaira Plasencia. En ese sentido, dijo estar sorprendida con su sinceridad.

“No pensé que fuera tan sincero y le agradezco para que la gente no piense que lo dije por envidiosa o lo dudó. Nunca lo dije por colgarme, nunca fue con esa intención . Además de que pensó en mí en alguna oportunidad, también queda sentado de que nunca dije ninguna mentira, siempre dije lo correcto”, respondió Daniela Darcourt.

Sobre que Yahaira Plasencia vende más y que por eso Sergio George eligió a la “reina del totó”,Daniela Darcourt respondió: “Bueno yo no vendo otra cosa que mi trabajo y mi talento. Yo no estoy enfocada en vender. Yo me subo al escenario para conectarme con el público. Ella vende lo que quiere vender, yo vendo lo que quiero vender, pero estoy feliz porque soy sincera”.

Recordemos que Sergio George dijo que lo importante para él son los número, pues todo se trata de un negocio.

Por otro lado, Daniela Darcourt opinó sobre el videoclip de Yahaira Plasencia. “Personalmente hablando a mí no me gusta, no es una línea que yo jugaría, pero a ella se lanzó y con Sergio George y su equipo, pero mi me gusta más contar una historia, teatrelizar”.

