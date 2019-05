Daniela Darcourt asegura que Sergio George la llamó primero antes que a Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt reveló que Sergio George la llamó primero a ella antes de que a la "Reina del Totó", Yahaira Plasencia.

La cantante del tema 'Señor Mentira' dijo tal afirmación luego que Sergio George indicara que eligió a Yahaira Plasencia porque tiene "el paquete completo".

"Él (Sergio George) me escribió a mí primero, él me llamó personalmente, pero yo estaba trabajando con Master Chris, y prefiero no decir más sobre el tema", dijo la salsera.

Luego restó importancia a las declaraciones, asegurando de que está al 100% enfocada en su trabajo.

"Las cosas no llegan de gratis. Todo el mundo tiene derecho a opinar. A Yahaira (Plasencia) le está yendo bien y a mí también. Estar pendiente de los demás es una pérdida de tiempo porque yo no estoy enfocada en lo que hace el otro", añadió Daniela Darcourt al declarar para El Popular.

