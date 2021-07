La cantante Daniela Darcourt confesó en el último programa de “La Voz Perú” que hace dos años estuvo a punto de perder la voz debido a una enfermedad que afectó sus cuerdas vocales.

“Los artistas vivimos procesos muy difíciles, cruzamos y saltamos obstáculos. Muchas veces, somos mucho más fuertes que cualquier ser humano. Yo viví el proceso de los pólipos en las cuerdas vocales hace dos años atrás y fue uno de los procesos más tristes de mi vida”, dijo la artista muy conmovida.

Todo esto sucedió tras la muerte de su abuelo, la etapa más complicada en la vida de la popular salsera.

“No tienen idea de lo difícil que es quedarse sin voz en la garganta, sentir que tu carrera de acaba, tu vida se apaga y tu mundo se va a la quiebra… Creo que fue el momento mas difícil después de haber perdido a mi abuelo”, recordó en el programa de Latina.

Según la intérprete de “Probablemente”, dichas inflamaciones podían convertirse en cáncer y, por ello, no pudo cantar por un tiempo para asegurar su pronta recuperación. No obstante, su pasión por la música la motivó a volver a los escenarios.

“Imagínate cuánto dolor sufrí cuando perdí a mi abuelo y cuánto dolor volví a sentir cuando el doctor me dijo que eso podría convertirse en cáncer a la garganta. El mundo se me hizo pedazos. sin embargo, la música hizo que no me echara al abandono”, finalizó.

Por último, Daniela Darcourt agradeció al personal de salud que la ayudó a salir de ese terrible momento y aseguró que su voz jamás será silenciada. “Acá estoy con mi voz sigue viva y nunca más se va a volver apagar”, concluyó.

