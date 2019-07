Daniela Darcourt confirma que se realizó cirugía plástica pero asegura que fue por "salud"│VIDEO

Daniela Darcourt confirmó que se realizó una cirugía plástica para verse más delgada.

Luego que la cirujana Roma Coletti reveló en el programa 'Válgame Dios' que Daniela Darcourt fue sometida a un aumento de glúteos con lipotransferencia hace varios meses, la cantante se pronunció en el mismo programa y lo confirmó.

Según la salsera, decidió someterse a la operación porque subió varios kilos.

"En su momento yo la busqué porque la ansiedad y cosas como en su momento me pasó, hay fotos, me empecé a hinchar sin forma alguna. Nunca había pesado más de 60 kilos en mi vida y la fui a buscar (a Roma Coletti) y me dio muchos métodos, muchas formas, estuve con ella en el proceso", manifestó Daniela Darcourt.

Asimismo, la salsera reveló que llegó al punto de no reconocerse, por lo que decidió operarse por un tema de salud.

"Ella me ayudó, uno se mira en el espejo y dice 'esta no soy yo'. Si lo hice en el momento realmente fue por un tema de salud porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a tener ese tipo de proporción", sostuvo Daniela Darcourt.