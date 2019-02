Daniela Darcourt tras incidente con Salim Vera: "rechazo rotundamente cualquier acto de odio"

Daniela Darcourt abandonó un concierto anoche en el Parque de la Exposición ante los reclamos del público y una violenta reacción de Salim Vera.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt pidió disculpas a sus seguidores, asegurando que algunas personas le lanzaron botellas.

Además, la cantante expresó de forma contundente que no iba a permitir 'actos de odio' en su contra.

"Hago esta historia con mucha pena, los que me conocen saben que no me gusta estar metida en este tipo de líos ni de cosas pero me veo obligada a hacerlo. Quiero primero pedirle mil disculpas a toda la gente que fue al concierto Alternativo, a toda esa gente que me esperaba y que se quedó para verme, muchísimas gracias por su cariño, por los mensajes que he recibido", dijo Daniela Darcourt en sus historias.

"[...] Rechazo rotundamente cualquier acto de odio, cualquier acto que altere o perjudique mi integridad. lastimosamente en el concierto empezaron a volar botellas, una o un par cayeron en el escenario, a la altura de mis pies y no pude continuar", agregó la cantante de salsa.

"Lo único que hago es trabajar de la mejor manera y y hacer siempre lo mejor para ustedes", sentenció Daniela Darcourt.

