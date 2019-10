Daniela Darcourt lanzó su nuevo videoclip llamado “Con mi amiga”, y tal como dice el título de la canción, la salsera cuenta la historia de una traición por parte de su amiga con su novio.

Una vez más, la cantante muestra sus dotes para la actuación, y es que no solo participa como intérprete, sino también evidencia la pasión que colocó en este nuevo “hit”. Incluso, rompe en llanto por la traición de su pareja.

Este nuevo lanzamiento es parte del álbum ‘Esa soy yo’, que trabajó con el reconocido productor Master Chris. Ahora, Daniela Darcourt presentó oficialmente el tema con un videoclip dirigido a las mujeres que han sufrido un engaño.

“Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto. A esta traición no la resisto y ahora soy yo la que te pido que te vayas con ella, pero lárguese lejos de mi vida que siento asco si me miras y tu presencia me lastima. Y una pregunta yo le tengo que una cosa que me intriga por qué de todas las mujeres, tú me engañaste con mi amiga”, dice el coro de la canción.