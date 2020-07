El radical cambio del productor Sergio George para favorecer a Yahaira Plasencia y minimizar a la cantante Daniela Darcourt ha extrañado a muchos peruanos.

Y es que no solo no ha promocionado la nueva canción de Daniela Darcourt, sino que durante una entrevista con “En boca de todos” afirmó que Yahaira sí tenía “ángel”: “Es algo que no se puede explicar. Tiene ángel, tiene algo especial que conecta con el público y ha gustado en todo el mundo (...) Yo solamente trabajo con Yahaira, la cosa es: tienes ángel o no”.

Daniela no se pica

Pese a estos comentarios, la artista no se ha mostrado afectada y por el contrario, le ha agradecido a Sergio George por darle la oportunidad de grabar el tema “Si tú te atreves” junto a Tito Nieves.

Además, en su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt compartió un mensaje contra la “mala vibra” que ha recibido en estos últimos días: “La tranquilidad de saber que eres buena persona y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan aunque te echen toda la mala vibra del mundo”.

Foto: captura Instagram Daniela Darcourt

