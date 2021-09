¿Indirecta para alguien en especial? Daniela Darcourt actualmente tiene seis años en el medio artístico y aunque su talento la ha llevado a internacionalizarse de cierta manera, ella no olvida de dónde vino, ni cuáles son sus raíces.

Y es que la salsera aseguró que lamentablemente le han pagado muy mal en el plano amoroso, pues sus distintas parejas no han soportado ver cómo ella se volvía exitosa.

“En lo sentimental más se han aprovechado de mí. No saben diferenciar entre la Daniela artista y la Daniela mujer. Puede ser porque los hombres suelen tener complejos y no toleran o superan que su mujer sea un poquito más exitosa”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la intérprete de ‘Señor Mentira’ aseguró que se ganó su nombre en nuestro país y en el extranjero, a base de mucho esfuerzo y dedicación.

“La humildad y sencillez son la carta de presentación, no solo de un artista, sino de todos. Esta carrera no es fácil, porque hay momentos que vas escalando y te la crees (...) pero no me creo diva o ando en poses, es más, ese tipo de actitudes de otras personas me parecen ridículas”, agregó.

“Mi carrera es mi vida, no estoy aquí por hacer dinero (...) Yo no le debo nada a nadie, estoy aquí por mi esfuerzo, no por mis ‘te...’ o ‘po...’. La sudé y sufrí porque amo cantar. Yo la tengo clara”, finalizó diciendo a Trome.

