La reconocida cantante salsera Daniela Darcourt salió al frente tras las declaraciones del productor de Yahaira Plasencia, Sergio George, quien confirmó que llamó primero a Daniela para trabajar con ella.

“Eso es para que quede constancia que Daniela Darcourt puede tener muchos defectos, pero mentirosa no es. Todo fue verdad, no con un afán de que yo me creo, ni nada de eso”, expresó la cantante a las cámaras de “Mujeres al mando”.

Asimismo, Daniela cuenta que desde siempre admira mucho el trabajo de Sergio George y que el hecho que trabaje con Yahaira no hace que descarte la posibilidad de trabajar con él.

“Yo respeto y admiro su carrera desde hace muchos años atrás, yo lo sigo y no tengo por qué dejarlo de hacer porque trabaje con otra persona, con la que no me llevo mal y no me llevaré mal nunca. Yo no descarto trabajar ni con Sergio George, ni con la propia Yahaira, yo no descarto nada”, reveló.

Video: Latina TV

