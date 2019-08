Daniela Darcourt se refirió al polémico video que se filtró en las redes sociales en el que se habría burlado de su ex compañera de Son Tentación, Kate Candela.

En declaraciones para ‘Mujeres al mando’, la salsera le recomendó a su ex colega que tenga más “correa” y “aguante” las burlas.

“La chacota que tienen las familias musicales son bastante fuertes, bastante duras, y el que no tiene correa pues lastimosamente se tiene que aguantar”, dijo Daniela Darcourt.

Según la cantante de ‘Señor Mentira’, en todas las orquestas se hacen estas bromas: “Si dejas una cámara escondida en un bus de orquesta te vas a encontrar con eso y cosas peores”.

Asimismo, Daniela Darcourt aclaró que no se ha peleado con Kate Candela: “Yo no tengo riña con ella, no tengo nada en su contra. Siempre le he deseado lo mejor a ella y a todas las ex Son Tentación. Hasta el momento saben la buena relación que tengo con absolutamente todas y ella tampoco es la excepción”.

“No lo sé, prefiero no opinar, estoy en otro momento, peace and love a todo el mundo”, agregó Daniela Darcourt.