Daniela Darcourt reapareció y agradeció las palabras de solidaridad que tuvo Yahaira Plasencia

La cantante Daniela Darcourt reapareció ante los medios de prensa en el 19 aniversario de la discoteca ‘Vale todo, downtown’, que celebró a lo grande con la temática ‘Pink carpet’.

"’Vale todo’ es mi casa, he sido parte del staff durante tres años y en mi etapa de bailarina, así que quiero a toda la gente de la comunidad"; precisó Darcourt, quien llegó en compañía de su pareja, el bailarín Andrés Izquierdo.

Asimismo, la salsera contó que se viene recuperando satisfactoriamente de su problema de las cuerdas vocales y anunció que dentro de poco volverá a los escenarios.

“Estoy súper bien, feliz, contenta y ya estoy a un 80% mejor. Ya regreso pronto a los escenarios, calculo que en un par de semanas o tres máximo regreso. Vamos a volver con fuerza. Hace poco estuve en Colombia y me dieron la noticia que he ido evolucionando muy bien. Voy a volver con todo y hay Daniela para rato”, precisó Daniela, durante la celebración del 19 aniversario de la discoteca.

Agradecida con Yahaira Plasencia

Finalmente, agradeció las palabras de solidaridad y apoyo que tuvo Yahaira Plasencia hacia ella. "Gracias a ella y a toda la gente que me ayudó que no se me baje la autoestima. ¿Si seremos amigas? No pinkys, pero sí llevarnos bien. Son tiempos diferentes. ¿Si compartiremos el mismo escenario? Quien sabe… Quizá Paula (Arias) se encarga de juntar a todas las extentaciones y ahí nos ven", acotó.