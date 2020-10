En la escena artística local, su voz es su mejor carta de presentación, aunque la polémica la siga persiguiendo - y enfrentando eventualmente con algunas de sus colegas. Como todo personaje mediático, sus avatares amorosos también son motivo de especulación por doquier, pero admite que seguirá apostando por el amor. Así es Daniela Darcourt, una caja de Pandora, como ella misma se define; y de eso no nos debe quedar duda, desde que sorprendió a todos con su incursión en la comicidad.

-Difícil preguntarte por tus hobbies, porque muchos dirían que tu trabajo ya es uno.

¡Eso es lo bonito! Yo me divierto desde que abro los ojos, y no tengo queja alguna de mi trabajo.

-Imaginemos por un momento que no fueras cantante...

Yo creo que hubiera sido futbolista de todas maneras, me gusta la manera en que se ejecuta ese deporte, el contacto que hay dentro de esta disciplina.

-El camino al éxito es largo y muy duro, cuéntame de tus sacrificios.

Mi vida personal la tengo que esconder porque no me gusta ventilarla, también tengo que sacrificar a la familia y, obviamente, las fiestas.

-Tienes 24 años y es normal que quieras divertirte y estar con los amigos.

Exacto, pero he abocado mi vida a mi carrera y, aunque a veces me dé duro, no me arrepiento. Trabajo cantando en las discotecas pero no me gusta divertirme en ellas, prefiero las fiestas en mi casa o en las de mis amigos.

-Este 2020 es un año duro para tu gremio, ¿a ti cómo te viene tratando?

La verdad es que no me puedo quejar. Ha sido un año bastante chévere, productivo y de mucho descubrimiento. El 2020 a mí me ha traído mucha bendición y satisfacción, el año aún no se termina y me sigue sorprendiendo.

-¿Dirías un año auspicioso para ti?

Yo creo que es el inicio de una internacionalización como tiene que ser, y así lo decreto.

-Sorprendió este año tu faceta cómica...

Es bonito que el público descubra que su artista hace muchas más cosas y no solo se encasilla en una sola. Soy una cajita de Pandora y siempre los voy a sorprender.

-¿Qué piensas de los “privaditos” en medio de la pandemia?

Sé que hay gente que tiene mucha más necesidad que otra, pero por más necesidad que haya siempre debemos tener en cuenta que debemos cuidar a quienes queremos.

-¿El tema Yahaira Plasencia parece un “sambenito” en tu carrera?

A ese tema ya le puse punto final unos cuantos meses atrás y así me voy a mantener. Lo único que tengo para decirle es desearle lo mejor: siento que vienen cosas chéveres para ella y bendito sea Dios, que le ilumine el camino.

-Alguna vez revelaste que algunos de tus colegas te quisieron cerrar las puertas de los escenarios...

El hecho de que me hayan querido cerrar puertas, y que me hayan bajado de un escenario, no quiere decir que yo vaya a actuar de la misma forma que el resto. No tengo el poder de cerrarle las puertas a nadie, no ha sido así y no lo será nunca.

-Distinto de lo que denunció tu colega Kate Candela...

Quien sea la persona que salga a decir lo que sea, lo único que yo tengo para decir es que le deseo lo mejor, y en algún momento nos volveremos a encontrar cuando todo se reanude.

-¿Entonces no le cerraste las puertas?

¡Jamás! Yo ya pasé por eso y no se lo deseo absolutamente a nadie, cada quien se abre y se cierra las puertas solo porque quiere. Yo no soy Dios, no soy quién para cerrarle las puertas a nadie.

-¿Y en el aspecto sentimental?

Enfocada en darme espacio para mí, en tener el corazón abierto para cuando llegue la persona correcta y seguir apostando por el amor, porque soy muy joven todavía, no sé qué vaya a pasar hoy, ni mañana.

Ojo al dato

Este próximo 10 de octubre, Daniela Darcourt estará en la segunda fecha de “Renace Fest”, el primer festival por streaming del Perú que ha convocado a 22 artistas nacionales. Por la plataforma Joinuss Live. No busca enfrentamientos con sus compañeras.