Daniela Darcourt revela difícil momento en su adolescencia: "me dijeron que no iba a llegar a nada"

Daniela Darcourt habló claro y fuerte sobre un momento tenso en su adolescencia. Ante la pregunta de Magaly Medina sobre un acto contra ella misma, ella contestó que era verdad. y que en un momento intentó hacerse daño.

Luego señaló que las fuertes críticas en su adolescencia la hicieron dudar muchas veces. Sin embargo, ella supo salir airosa de tan difícil momento.

"Muchas personas no apostaban por mí, no daban ni un sol. Me dijeron en muchas veces que no iba a llegar a nada. El argumento era que to no tenía cuerpo, lo que vendía, yo era mucho más flaca de lo que soy ahora ahora", señaló.

Del mismo modo, señaló que ha sabido manejar una gran responsabilidad cuando era adolescente. "Yo era una niña con responsabilidad de adulto. A los 16 años he trabajado con gente de 25, 32 años y he sobrevivido a un mundo de grandes", afirmó.