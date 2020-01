Los rumores de una supuesta separación entre Daniela Darcourt y su pareja, el bailarína Andrés Izquierdo, empezaron a sonar.

Rodrigo González recibió un mensaje de una usuaria que le decía que ahora sí parecía que Daniela Darcourt ya no mantenía una relación sentimental con su pareja, por lo que él decidió preguntarle.

“Rodri, ahora sí parece que Daniela ya no está con su bailarín, porque ya no sube historias con él desde mas o menos que él regresó de viaje. Daniela sale a pasear, al cine, etc. solo con sus amigas”, fue el mensaje que recibió “Peluchín”.

Ante esto, Daniela Darcourt le respondió y le aseguró que cuando eso pase, él será el primero en saber.

"Estamos bien y tranquilos, Rodri. Yo trabajando y él también. Ahora está coordinando y cerrando todo para su taller (...) Estoy orgullosa de verlo crecer. Prometo que el día que terminemos, yo te aviso a ti primero. ¡Un abrazo!”, fue la respuesta que envió la salsera.