Daniela Darcourt se aleja de los escenarios tras problemas de salud

Daniela Darcourt, a través de un comunicado en redes sociales, indicó que se aleja de los escenarios por problemas de salud.

La salsera canceló todas sus presentaciones a partir del día de hoy tras presentar complicaciones en su salud con respecto a su voz, pese a que ha intentado controlarlo. La artista fue diagnosticada con 'pólipo de cuerdas vocales y laringitis crónica', hecho por el cual no podrá estar presente en sus shows ya programados.

"Con muchísima pena, lamento comunicarle a todos mis seguidores mi ausencia de los escenarios por estos 21 días... No se imaginan lo frustrante que me resulta y lo larguísimo que sentiré que pasarán, pero si no tengo buena salud, nada será lo mismo. Gracias a todas las personas que desde ya, me mandan su cariño y apoyo como siempre, a mi familia, a mis mejores amigos y a mi equipo de trabajo, gracias de corazón también. Vuelvo pronto", escribió en redes sociales.

Ayer, el productor cubano Juan Ballestero, quien la llevó a Son Tentación, dijo que se ha convertido en una persona "soberbia" y "mentirosa".

"Sigue siendo una chica talentosa, pero hay episodios que he visto de ella con un fan, veo que le está faltando humildad", señaló en una entrevista a Exitosa.

En el comunicado de prensa, Daniela Darcourt explica a detalle el motivo por el cual suspende sus shows en vivo. Además de pedir disculpas a sus fanáticos, quienes son los primeros en mostrarles lealtad, amor y respeto para con su trabajo en la música.