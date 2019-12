La cantante salsera, Daniela Darcourt, está más presente que nunca en el estadio Alejandro Villanueva para alentar al equipo que hace vibrar su corazón: Alianza Lima, en esta final del campeonato de fútbol que se disputa frente al plantel de Binacional.

“Alentando al equipo de mis amores. Era justo y necesario estar aquí. Yo no vengo así no más, lo veo por el celular no más”, comenta emocionada Daniela.

Asimismo, cuando le preguntaron si solo iba a interpretar las canciones como invitada de honor en esta final, expresó que ella se quedará viendo el partido hasta el final.

“Yo me voy a queda a gritar, me voy a quedar sin garganta. Yo me conformo con un 1-0, pero si me regalan 3 o 4, mejor", indicó.

Por otra parte, salió en defensa del rendimiento del arquero Pedro Gallese, pese a haber pasado por una ‘tormenta’ cuando salió a la luz el ampay donde se le veía al deportista saliendo de un hotel con una joven que no era su esposa.

“Me gusta Gallese, ha hecho un buen trabajo a pesar de todas las cosas que le han pasado”, finalizó la exintegrante de Son Tentación.

Dani