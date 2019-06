​Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia: "no hay nada satisfactorio que hacerlo bajo tus propios medios" | VIDEO

La cantante salsera Daniela Darcourt fue la invitada de Magaly Medina y ahí se animó a hablar sobre Yahaira Plasencia quien se encuentra en Miami grabando con el productor Sergio George.

Daniela Darcourt habló fuerte y claro sobre el padrino salsero de Yahaira Plasencia, Tito Nieves.

"La India sí me ha amadrinado en vivo por ella misma, yo no he necesitado presionar a nadie, ella lo ha hecho por voluntad propia. Es que hay muchas personas que han dicho eso", afirmó Daniela Darcourt.

Por si esto no fuera poco, Daniela Darcourt agregó: "no hay nada satifactorio que hacerlo bajo tus propios medios, no necesitar de nadie, ni de cosas que te ayuden a catapultarte, porque cuando una confía en sus medios y cuando es fiel en sus sueños y lo persigue como yo, no necesita más nada".

Daniela Darcourt también habló sobre el baile que realiza Yahaira Plasencia sobre el escenario: "yo no me dedico solamente a bailar".