La cantante Daniela Darcourt se encuentra de gira por varios países de Europa. Durante su estadía en Italia, la salsera confesó a sus seguidores que uno de sus sueños es vivir en el viejo continente.

“Deberías quedarte a vivir un tiempo en España, abrirías más propuestas... ¿te lo has planteado?”, le preguntó un usuario en Instagram Stories. “Mi sueño es vivir en Europa, pero por ahora me quedo en mi amadísimo Perú”, respondió Daniela Darcourt.

Sin embargo, la artista contó que pronto tendría que migrar: “Yo sé que en nombre de Dios (...) en algún momento me va a tocar migrar para seguir abriéndome puertas y buscando más oportunidades. No estoy lista, debo reconocerlo, y si me dan a elegir entre Estados Unidos y Europa, me quedo en Europa”.

De otro lado, Daniela Darcourt reveló que ya empezó su gira por Europa: “Todo súper bien, de hecho me estoy divirtiendo muchísimo, he pasado días increíbles sola, ahora ya estoy compartiendo con mi gente, estoy compartiendo con la gente, ayer empecé en Milano y hoy me toca Torino”.

“Espero volver una vez más. En esta gira ya hice Milán, luego voy a Torino, luego a Roma, París, Madrid y Barcelona, y espero que a la próxima sean muchas más ciudades todavía”, manifestó la salsera.

Fuente: Instagram @danieladarcourtoficial

