Daniela Darcourt a Susan Ochoa: "Me gustaría que recapacite y piense bien las cosas"

Antes de que Susan Ochoa comunicara oficialmente su renuncia al programa "El Artista del Año" de Gisela Valcárcel, la salsera Daniela Darcourt se pronunció.

La salsera, quien se enfrentó en el versus con Susan Ochoa, le pidió recapacitar, pues hasta ese entonces se rumoreaba que la ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar, podía dejar el programa.

"Es muy talentosa, yo respeto su carrera. Me da mucha pena que, quizá, no pueda seguir en el programa por decisión propia, me gustaría que recapacite y piense bien las cosas, porque al final, pienso que es una buena ventana y una buena oportunidad si se enfoca en trabajar de lleno", señaló Daniela Darcourt sobre Susan Ochoa a RPP.

Agregó que cada persona decide ingresar o no a "El Artista del Año". Por ejemplo ella, también tuvo que tomar una decisión hace tiempo.

"Cada quien decide cómo mover su carrera, quizá mucha gente dijo en su momento que yo no debía ingresar, pero al final dependía mucho de mí. Estas son oportunidades, no es quien merece y quien no merece. Si te la están dando, debes saber qué herramientas utilizar para aprovecharla a tu favor", señaló.

Hoy en la tarde, Susan Ochoa confirmó su renuncia a "El Artista del Año" y dijo hacerse sentido humillada por Gisela Valcárcel.