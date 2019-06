Daniela Darcourt tras comentarios sobre Sergio George y Yahaira: "Yo hablo con la verdad"

Daniela Darcourt aclaró por qué confesó que el productor Sergio George la llamó a ella antes que a Yahaira Plasencia.

“Si dije eso es porque yo hablo con la verdad. Yo no necesito decir más de la cuenta, yo hablo con mi trabajo y así callo muchas bocas. No me pongan en aprietos, solo tuve una conversación con él en algún momento. No quiero entrar en ningún juego porque luego dicen que soy envidiosa. Eso no viene al caso, ambas no estamos pendientes de nuestra carrera, sino a trabajar. A ella le deseo lo mejor”, expresó.

La intérprete de “Señor mentira” reveló que si se refirió a Yahaira no fue con ánimo de generar alguna controversia. “Yo solo conté lo que me pasó con Sergio George, yo no me metí con ella y su carrera. Me preguntan y solo respondí porque soy frontal y directa”, acotó.

La salsera participó del versus de canto en “El artista del año” con Susan Ochoa, a quien derrotó tras cantar un tema de Raphael.