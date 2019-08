Daniela Darcourt y su mensaje de amor hacia su pareja en Instagram | FOTO

Daniela Darcourt ya no puede ocultar sus sentimientos hacia su pareja Andres Izquierdo y por eso publicó un extenso mensaje en redes sociales donde habla de todo lo que siente por él. "Yo decidí quererte y quererte mucho... Quererte bien, o al menor, aprender a hacerlo", inicia la descripción.

La salsera publicó una fotografía bailando al lado de él ayer en la noche en su cuenta de Intagram. Del mismo modo comentó que espera despertarse para verlo a su lado. "Día a día, paso a paso y así hasta lograr despertarme todos los días para verte a mi lado y saber que nada fue solo un sueño, que es realidad, que eres real", comenta.

Finalmente señaló que no quiero soltar de la mano del bailarín. "Hagámonos bien, confiemos, abracémonos fuerte y no nos soltemos", termina su mensaje. No es la primera vez que la intérprete de "Señor Mentira" habla sobre su pareja, con quien inició una relación hacia unos meses.

Así mismo, señaló en sus historias que está casi lista para volver a los escenarios con su voz, la cual se vio afectada por una enfermedad.