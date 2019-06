Daniela Darcourt sobre Yahaira y Farfán: "Si todo va ser clandestino, ese es su roche" | VIDEO

La salsera Daniela Darcourt opinó sobre el posible retorno de Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán.

La salsera tuvo un candente comentario al respecto: "En el amor y en los negocios todo vale, vale todo cuenta. Si ella ha querido retomar su relación, ¿Quiénes somos nosotros para decirle algo? (...) Ya depende cómo lo lleven, si la oficializa o si todo va ser clandestino, ese es su roche".

Sobre Tito Nieves

Por otro lado, Daniela Darcourt habló sobre el posible "apadrinamiento" de Yahaira Plasencia por el salsero Tito Nieves. Ella dijo que no es nadie para aconsejarle.

"Si la quiere apadrinar tiene todo el derecho de hacerlo, yo no soy quién para decirle no o si. Si la India lo hizo conmigo, porque no".

Además, descartó conocer al salsero. "No, lo he visto en concierto, pero contacto real no. Quien sabe, quizá en algún momento compartamos escenario y pueda ser la telonera".