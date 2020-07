Janet Barboza tuvo fuertes palabras contra Daniela Darcourt y consideró que ella se ha prestado para que siempre la vinculen con Yahaira Plasencia. La popular ‘rulitos’ opinó sobre las recientes declaraciones de la salsera quien dijo que está “harta” de las comparaciones con la ‘reina del totó‘, quien está sobresaliendo en el plano internacional gracias al trabajo con Sergio George.

“¿Daniela se ha prestado para que chanquen a Yahaira?, sí. ¿Le ha mandando sus indirectas? también. Entonces, Daniela, si no quieres que te sigan comparando, no especules y no te prestes a un juego para chancar a una compañera. Tito Nieves será un maestro, pero que no meta candela”; dijo la exconductora de ‘Válgame’ en el programa “En Exclusiva”.

Por su parte, la conductora Laura Borlini dijo que Daniela Darcourt “tiene que dejar de hablar de Yahaira” si, de verdad, no quiere que la comparen.

Janet Barboza en el programa "En Exclusiva! - OJO

