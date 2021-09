En junio del 2020, Daniella Álvarez fue operada para retirar una masa anómala del abdomen. La cirugía no salió como se esperaba y la exMiss Colombia terminó con la pierna izquierda amputada y su pie derecho perdió movimiento.

Este lunes 20 de septiembre del 2021, la exreina de belleza sorprendió a sus seguidores al anunciar que había recuperado el movimiento en su pie pese a que los exámenes médicos indicaban que no podría volver a moverlo.

“Que GANAS de compartir estos momentos con ustedes! El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mi sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado”, señaló Daniella Álvarez.

La exMiss Colombia contó que continuó con las terapias y entrenamientos para lograr pequeños movimientos en el pie: “Gracias @benying.szetu porque han sido tus terapias las que me han llevado a conseguirlo, porque nunca perdiste la esperanza aún cuando nada se movía! Gracias @kmyescuderoft por el amor con el que has trabajado para conseguir estos resultados. Gracias @rocolcorp por traer a mi casa la máquina #Indiba que me ha ayudado TANTO en el proceso. A mi entrenador @aldanatrainer, @felipe.daza.md y @clubbodytech porque el ejercicio físico me ayuda a activas mis nervios y sobre todas las cosas GRACIAS DIOSITO, porque me llenas de fuerzas y ánimo para nunca desfallecer en el intento”.

Daniella Álvarez explicó que aunque ya puede mover el pie, todavía le falta recuperar fuerza. “Hoy ya estoy moviendo mi pie en todas las direcciones, aún me falta fuerza pero ahí voy. Les comparto estos Videos a ustedes que siempre me han acompañado con tanto amor en el proceso y vean mis logros. En el primer video pueden ver mi movimiento lateral que fue el primero que recuperé, en el segundo video se ve el movimiento hacia abajo (plantiflexión) que es el que más con fuerza tengo y el último, movimiento hacia arriba que aún me cuesta mucho trabajo pero ya empecé a mover los deditos. Ahí vamos”, manifestó.

