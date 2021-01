La actriz Daniella Pflucker, quien en 2018 denunció al actor cómico Guillermo Castañeda, reveló que sufrió de desórdenes alimenticios tras protagonizar el sonado escándalo.

A través de Instagram Stories, la joven actriz admitió haber sufrido de desórdenes alimencios en el año 2018, lo que la llevó a pesar tan solo 37 kilogramos.

“Verdadero (que sufrió de un desorden alimenticio)”, respondió Daniella Pflucker a un usuario.

La actriz contó que sufrió de depresión, lo que desencadenó en este problema: “En esta época pesaba 37 kilos (hace un par de años) dejé de comer por depresión! Fue duro pero ya estamos de vuelta”.

Foto: Instagram Daniella Pflucker

Hace varios meses, Daniella Pflucker recordó el dificil momento que vivió al padecer de anorexia.

“Recuerdo cuando la pena fue tan grande y mis ganas de vivir eran tan nulas que dejé de comer. Me estaba matando de a pocos. Todos me decían que se veía terrible, que parecía de trece años y empecé a usar ropa holgada para esconder los huesos pero fue en vano... Gracias a todos los que me acompañaron el año pasado, entendí que los vínculos afectuosos correctos y una buena terapia te curan el corazón”, señaló.

Asimismo, envió un mensaje de aliento a las personas que también sufren de esta enfermedad: “Si tienes alguna persona cercana que sufra de depresión asegúrate de decirle lo maravilloso que es para ti, invítalo a tomar terapia y no uses frases cliché ni compares con los demás. Acompañar a pesar de no entender también es ayudar, amar es ayudar”.

