La cantante mexicana Danna Paola se pronunció luego que una revista acusó a su actual pareja, el cantante Alex Hoyer, de “maltratarla” y “aprovecharse de su fama”.

De acuerdo a Suelta la Sopa, la revista TVNotas publicó las declaraciones de una persona cercana a Danna Paola para demostrar que la cantante estaría “repitiendo patrones”, debido a su pasada relación con Eleazar Gómez.

En la entrevista, indicaron que la artista está enamorada y por esta razón no se daría cuenta que Alex Hoyer se está aprovechando de ella.

“Muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares, como su papá, Don Juanjo, no tienen una buena percepción de él, dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista, dicen que se quiere colgar de su fama”, dijo la fuente anónima a la revista.

De acuerdo a esta persona, Alex Hoyer “es súper celoso e inseguro, pues como no están juntos todo el tiempo, ya que ella vive en la Ciudad de México y él en Monterrey, teme que algún otro chavo la enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación”.

Pero lo más grave que señaló esta fuente es que Hoyer somete a Danna Paola con violencia emocional y manipulación.

Danna Paola se pronuncia

A través de su cuenta de Twitter, la cantante mexicana negó rotundamente que esté sufriendo maltrato de parte de su novio.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares... Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie”, escribió.

“Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe tuvo contracciones en secuencia de En Boca de Todos: “Almu ya quiere venir”

TE PUEDE INTERESAR