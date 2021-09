La cantante Danna Paola cuenta con un largo historial de visitas a ciudades de todo el mundo, de donde ha recogido las mejores experiencias; sin embargo, también ha vivido momentos anecdóticos. El más llamativo ha sido el que vivió en Londres, donde compró el pijama más caro de su vida.

La intérprete de “Oye Pablo” y “Mala Fama” se sinceró durante una entrevista con Facundo y contó detalles de su viaje a Londres, donde se excedió en el consumo de alcohol y terminó gastando mucho dinero por un pijama.

“Yo un día me puse muy borracha en Londres y me fui a ver Wicked, porque yo hice Wicked yo lo quería ver en West End. Entonces mis amigos me dijeron, Danna, no vamos a ir porque está muy lejos y dije, yo quiero ir a verlo, me fui sola. Gran error porque obviamente Danna Paola se volvió a poner la peda de su vida”, empezó diciendo la artista.

“Pues me fui caminando por todas las tiendas y gasté todo lo que en mi consciencia estaba bien. Entonces yo quería una pijama, porque yo buscaba una pijama en mi borrachera y yo dije es que quiero una pijama de seda, mientras mis amigas marcándome para saber donde estaba”, añadió Danna Paola.

Según reveló, ingresó a una exclusiva tienda y al preguntar si tenían un pijama como el que buscaba, le dijeron que tenían uno de seda de tiburones. “La quiero, me la llevo”, dijo Danna. “Señorita, pues cuesta como 600-700 euros”, respondió la vendedora. “No importa, me la llevo”, replicó la cantante, haciendo el gasto más caro de su vida.

Por si no fue suficiente gasto, Danna Paola continuó su historia diciendo que no solo se compro el pijama, sino que después fue a comer caviar, tomar vino y continuar dándose “algunos gustos”.

“Me tiré una botella de vino yo sola y todo era porque yo andaba sola y yo podía. Y cuando llegan mis amigas me dicen: ‘vas y regresa todo lo que compraste’, entonces me hicieron casi regresar la pijama de shark y desde ahí me apodaron Lady Shark”, bromeó al final de su historia.

