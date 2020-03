La joven cantante mexicana, Danna Paola, ha causado polémica por un video en el que se le escucha imitar y cantar como su compatriota, Paulina Rubio.

Danna Paola, quien gusta de imitar a otras personalidades, decidió esta vez imitar a Paulina Rubio, pero eso sí, dejó en claro que ella sí canta.

En el video se le escucha a Danna Paola decir: “Yo si canto, espera”.

Luego de que el video circulara y generara que los fanáticos de Paulina Rubio mostraran su indignación, Danna Paola explicó lo sucedido. “Okay, vamos a ver, no hagan chisme donde no lo hay, malinterpretando”.

Además, confesó querer mucho a Paulina Rubia.

“Estábamos jugando a imitar, creo que han visto muy bien que imito de repente y no solo a Pau. Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos y amo a Paulina since forever, respect always", finalizó.

