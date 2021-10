Danna Paola estuvo en medio de la polémica luego que una revista mexicana informara que la cantante de 26 años sufría abusos y maltratos por parte Alex Hoyer, quien sería su nueva pareja. Frente a esta situación, la artista salió al frente para desmentir todas esas difamaciones.

A través de unos mensajes difundido en su cuenta de Twitter, la intérprete de “Oye Pablo” aclaró que no permitiría ningún tipo de violencia en su contra y consideró que la publicación de dicha revista la subestima como mujer.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE (sic)”, escribió Danna Paola en su cuenta de Twitter.

Sin aclarar si mantiene o no una relación con el cantante Alex Hoyer, Danna agregó: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.

YO NO ME DEJÓ MALTRATAR

Tras sus mensajes, la artista mexicana recibió el respalda de sus fanáticos, quienes resaltaron su valentía y mostraron solidaridad hacia ella.

“Te amo”, “Mejor dicho imposible”, “Eres un gran ejemplo para seguir”, “Tú siempre diciendo verdades”, “Tengo a la mejor ídolo”, “Exacto reina. Nunca se queden calladas”, “Tienes toda la razón, te amo”, “Por eso y más es que te amo”, son algunas reacciones de sus fans.

