La contundente respuesta que Danna Paola dio a un participante de “La Academia”, reality de TV Azteca, se ha vuelto viral en toda Latinoamérica.

Tras el incidentes, miles de críticas, elogios y memes han invadido las redes sociales. No obstante, no faltan los que critican a Danna Paola por haber reaccionado de esta forma tras ser insultada.

Luego de todo el revuelo que se ocasionó, la actriz mexicana :reveló que ella siempre ha sido una mujer honesta, pero normalmente se quedaba callada porque eso era lo políticamente correcto.

“He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc,... Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP El que esta noche en el programa haya hablado así y me haya defendido de esa manera, para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no tanto y va de más, pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre pero me he contenido y no sabía cómo expresarme, pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero si tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”.

Asimismo, la protagonista de “Élite” comentó que al ser famosa desde niña, aprendió a no callarse cuando la humillaban o criticaban: “Los últimos 2 años he aprendido a no quedarme callada nunca más y si el que mi trabajo, personaje, canción o experiencias me hayan dado herramientas para encontrar esa fuerza y voz que me faltaba, sí. Por eso aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado nada y el aguantar tantas veces tanto, cansa, con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera, aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea”.

En ese sentido, Danna Paola pidió a la gente que deje de ser hipócrita: “Así que tanto como yo, muchas personas deberían aprender a dejar de ser un poquito menos hipócritas y con educación encontrar la fuerza en si mismos, para encarar a quien les haga daño, hablen mal o no les parezca algo. Y dejar de fingir cuando algo no les parece con una sonrisa políticamente correcta”.

Danna Paola se defiende