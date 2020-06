La cantante y actriz Danna Paola también se sumó al #BlackoutTuesday, iniciativa que busca generar una reflexión sobre la muerte de George Floyd y los asesinatos por racismo.

“Con todo lo que está pasando en el mundo en este momento me frikea (incomoda), me hace sentir muchas cosas y me cuesta trabajo pensar que viene mi cumpleaños y festejar, pues no, no estoy en ese feeling”, indicó la joven en una de sus historias de Instagram.

“Hace falta mucha gente como la que se está uniendo para ayudar a salvar al mundo, no destruirlo más y no dejar que nos opriman”, agregó.

"Seamos conscientes, humanos y aportemos con lo que podamos con toda esta situación, creo que los derechos de todos son súper válidos e importantes”, concluyó la artista.

Figuras como Quincy Jones, Mick Jagger, Gal Gadot, Jennifer Aniston y muchos más se unieron a la causa este martes. Sellos musicales como RCA Records, Epic Records, Island Records y Warner Records hicieron lo propio en sus redes sociales.

