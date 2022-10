Danna Paola es una de las cantantes más famosas a nivel internacional y sus recientes colaboraciones con Morat o Sebastian Yatra gozan de millones de reproducciones en plataformas musicales como YouTube o Spotify; sin embargo, hubo un tiempo en que la artista mexicana probó el sinsabor de los abucheos de la audiencia.

Hace meses, la también actriz de “Elite” era víctima de abucheos y pifias por parte de su propia fanaticada. Sucedió durante un festival de rock, en donde la audiencia no estaba relacionada con su música.

Hace poco, Danna Paola llegó a Perú para participar en “Juntos en Concierto”. (Foto: Danna Paola/ Instagram)

“Hubo un evento donde me invitaron a participar. Al subirme al escenario me aventaron vasos, me mentaron la madre”, sostuvo la intérprete de “Idiota” en diálogo con el famoso Juanpa Zurita.

MOMENTOS DE TENSIÓN

Según cuenta la artista, fue tal la tensión de las pifias que optó por bajarse de la tarima antes de que las agresiones se tornaran de mala manera.

“Me salía a la mitad de una canción, tiré el micrófono y dije que no me volvería a subir en un escenario en mi vida. Iba a dejarlo todo, me iba a estudiar a Francia. Hablé seriamente con mis papás y les dije que no volvería a cantar y actuar jamás”, contó la intérprete de “Sodio” y “Oye Pablo”.

Gracias a Dios, la mexicana no cumplió a cabalidad su palabra, ya que tiempo después nos regaló éxitos de magnitud en la industria musical.

Aunque la propia Danna también dijo que de no haber obtenido el papel de “Elphaba”, se hubiera dedicado de lleno a su otro gran amor aparte del arte: la gastronomía.

Danna Paola estrenó su reciente disco "XT4S1S" (Foto: Universal Music Group)

Vale resaltar que, a día de hoy, la cantante de apenas 27 años y ya es toda una celebridad en la industria musical. Eso sí, su salto a la fama se dio gracias a su papel en la recordada serie “La Familia P.Luche”.

¿DANNA PAOLA SE HIZO LA MANGA GÁSTRICA?

Si bien los comentarios en torno a un cambio físico evidente de Danna Paola eran objeto de polémica, fue la propia actriz quien reveló que se había sometido a un proceso de cirugía de la banda gástrica, lo cual le permitió reducir drásticamente el tamaño de su estómago e ingiera menos alimentos.

“Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todos de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”, sostuvo Danna.

EL PECULIAR VESTIDO DE DANNA PAOLA EN LOS PREMIOS JUVENTUD

Fiel a su estilo, la mexicana Danna Paola volvió a ser tendencia en redes sociales tras su aparición en los “Premios Juventud 2022″.

Y es que la intérprete de “Mala Fama” no dejó nada a la imaginación luego de presentarse en la alfombra roja del evento con un infartante vestido amarillo que, debido a su fina transparencia de encaje, dejaba ver su lencería en negro. ¿Ya la viste?