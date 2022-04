La modelo Darlene Rosas sorprendió a sus seguidores al aclarar que no se operó el rostro luego de los comentarios que recibió por una fotografía donde aparece muy sonriente al lado del actor mexicano Carlos Villagran, conocido por interpretar a Kiko en El Chavo del 8.

A través de Instagram, la excombatiente mostró su rostro al natural y contó que no se hizo ninguna cirugía: “Decidí tomarme estas fotos sin filtro solo para enseñarles como estoy físicamente, ya que vi que a varios, eso les importa. NO ME HE HECHO NADA EN LA CARA”.

Foto: Instagram @darlenerosasl

“Ayer subí una foto compartiendo algo lindo y la gente solo se enfocó en mi cara… Comentarios y mensajes absurdos me llegaron… El rostro puede cambiar en una foto por el ángulo, la luz o el flash… Entiendo que es muy común que la gente se opere o se pongan cosas al rostro pero no lo hice y en el caso que lo hubiera hecho QUE LES IMPORTA?”, escribió Darlene Rosas.

“Dejen de opinar sobre el físico de los demás! Que si está más gordo o más flaco, que si su rostro está de una forma u otra, lo que sea! Por eso, en cierto sentido, creo que dejé de publicar contenido en este Instagram, por esa gente, me aburre. Pero ya está, quería decirlo, quería expresarme y aconsejarles que no juzguen y si lo hacen, guárdenselo no sé lo manden a la persona! A ustedes les gustaría que se lo hagan? No suma ni aporta nada decir ciertas estupideces”, señaló la modelo.

Darlene Rosas aseguró que esto no le afecta, pero lamentó que muchos usuarios critiquen los aspectos físicos de los demás: “Yo en forma directa no me siento afectada por esos comentarios porq no me hice nada pero las que lo hacen? Las que sí se han operado porq quieren sentirse mejor con su rostro, porq están pasando por un proceso? Creen que se sienten cómodas recibiendo esas cosas? Muchas hasta lo hacen porq no logran verse bien, porq están trabajando en su amor propio, en su auto imagen o ignoran de ella, creen que eso les ayuda? En fin, ustedes deciden…”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos narra cómo se lleva con familia de Austin Palao