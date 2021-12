La modelo Darlene Rosas reveló que se contagió de COVID-19 en plena Navidad y no podrá celebrar con su familia, como tenía planeado.

A través de Instagram Stories, Darlene Rosas contó que se encuentra triste, pues es la primera Navidad que sus padres pasan en México y no podrá estar con ellos:

“Tengo COVID. Me frustra tener COVID junto para esta época del año... Justo en la primera Navidad de mis papás en México. Me apena mucho pero no se puede hacer nada”.

“No tengo ni idea en donde me contagié... Solo pongo esto para hacerles recordar que este virus está muy presente! Si tienen así sea síntoma de resfrío, háganse una prueba”, aconsejó la exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

Darlene Rosas reveló que tuvo pocos síntomas al inicio de la enfermedad y no imaginó que era COVID-19: “Yo solo sentía mucho cansancio, dolor muscular pero no tenía tos ni estornudaba. Pensé que era el inicio de un resfriado por el clima. No dejen pasar ni los síntomas más leves, asegúrense antes de convivir con su familia hoy. Cuídense mucho”.

Foto: Instagram Darlene Rosas

